Olimpiadi 2026, Mattarella: "La tregua olimpica sia rispettata, sport faccia tacere armi"

“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. ‘Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo’, diceva Martin Luther King”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell’apertura della 145esima sessione del Cio. “Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. E’ il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita”, ha aggiunto il Capo dello Sato.