Vela: allo Yacht Club de Monaco giovani velisti si sfidano alla Monaco Optimist Team Race

Si apre la Monaco Optimist Team Race. Nel primo giorno di gara allo Yacht Club de Monaco, 15 squadre di giovani velisti provenienti da 12 Paesi si sono sfidate in acqua per superare i gironi. “La vela è uno sport fantastico. Offre ai ragazzi – di 10, 11, 14 anni – l’opportunità di prendere un areo e recarsi dall’altra parte del mondo e di competere a livello internazionale a un’età così giovane, contro persone di continenti e culture diverse. Nella vela, i ragazzini in acqua diventano i capitani della loro imbarcazioni e hanno il controllo. Devono prendere tutte le decisioni in questo ambiente internazionale e multilingue e dare il massimo come squadra”, ha spiegato Chris Atkins, giudice della Monaco Optimist Team Race.