Yacht Club de Monaco, primo giorno di gare per la Monaco Optimist Team Race

Si apre la Monaco Optimist Team Race. Nel primo giorno di gara allo Yacht Club de Monaco, 15 squadre di giovani velisti provenienti da 12 Paesi si sono sfidate in acqua per superare i gironi. “La vela è uno sport fantastico. Offre ai ragazzi – di 10, 11, 14 anni – l’opportunità di prendere un areo e recarsi dall’altra parte del mondo e di competere a livello internazionale a un’età così giovane, contro persone di continenti e culture diverse. Nella vela, i ragazzini in acqua diventano i capitani della loro imbarcazione e hanno il controllo. Devono prendere tutte le decisioni in questo ambiente internazionale e multilingue e dare il massimo come squadra”, ha spiegato Chris Atkins, giudice della Monaco Optimist Team Race.

Con 45 anni di esperienza nelle regate a squadre, Atkins è tre volte vincitore del Campionato Nazionale Britannico di Regata a Squadre e ha anche allenato il Team Great Britain, portando a casa la medaglia d’oro al primo Campionato Mondiale ISAF di Regata a Squadre. Ex presidente dei selezionatori della squadra olimpica britannica di vela per Pechino e Londra, è anche arbitro e giudice di World Sailing. “È fantastico che lo Yacht Club de Monaco organizzi questo evento ogni anno, dedicando tutte le sue competenze per dare a questi ragazzi un’esperienza che ricorderanno per sempre”, ha aggiunto Atkins, che ha anche supervisionato l’annuale International Clinic. In tre giorni, sette squadre hanno potuto perfezionare tattiche, affinare tecniche e comprendere appieno le sfumature di questo format di gara.

“Hanno investito molto tempo. Spero che ora abbiano acquisito qualche competenza in più da mettere in pratica. Oltre all’aspetto tecnico, la cosa più importante per me è che ogni ragazzo torni a casa come una persona e un velista migliore”, ha precisato. A fargli eco, il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri, che sottolinea l’importanza della competizione non solo per i ragazzi, ma per la vela in generale, dato che i velisti Optimist sono i velisti di domani. “È molto importante per noi perché i giovani imparano che devono guardare oltre i risultati individuali e puntare al risultato di squadra. In effetti, il risultato di squadra è molto più importante. Se ci pensate, nello yachting si ha spesso un team a bordo, quindi è molto utile per i ragazzi imparare a coordinarsi e a relazionarsi con coetanei provenienti da altre parti del mondo”, ha affermato d’Alessandri.

Dodici Paesi partecipano alla competizione, dall’Uruguay agli Stati Uniti, passando per Irlanda e Italia. Dal 2010, la lista dei vincitori dimostra quanto questo evento sia diventato internazionale e ultra-competitivo. Mentre la Svizzera tendeva a dominare con le iscrizioni della Société Nautique de Genève e del Gstaad Yacht Club, anche Germania, Finlandia, Turchia e Monaco si sono aggiunte, prima dell’ascesa degli americani, vittoriosi nel 2020 e nel 2022. Nel 2023, la Croazia ha poi causato una grande sorpresa con JKU Deep Blue. Ogni anno porta con sé una nuova rivelazione, che conferma la forza della generazione successiva.