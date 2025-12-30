Canottaggio, morto Davide Tizzano: due volte oro alle Olimpiadi

Lutto nel mondo del canottaggio e dello sport italiano: morto all’età di 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio ed ex atleta due volte campione Olimpico a Seul 1988 e ad Atlanta 1996. Tizzano era anche presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Il ricordo della Federcanottaggio

In un comunicato, la Federcanottaggio rende noto che Tizzano “nella sua casa di Napoli è mancato all’affetto dei suoi cari”. “Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1991 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia”, si legge ancora nella nota.



Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi di vicepresidente (2013-2016) e consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1º ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia ‘Bruno Zauli’ del Coni. “La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta”, rimarca la Federazione.I funerali si terranno domani, martedì 30 dicembre, alle 17, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio di Napoli.Il Consiglio Federale della Federcanottaggio “commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale”.

Buonfiglio: “Assoluto protagonista dello sport, cordoglio del Coni”

Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, interpretando i sentimenti della Federazione Italiana Canottaggio e dell’intero movimento sportivo, “si unisce al cordoglio della famiglia” per la scomparsa di Davide Tizzano. Due volte campione olimpico, nel quattro di coppia a Seul 1988 e nel due di coppia ad Atlanta 1996, l’attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio ci lascia all’età di 57 anni. E’ quanto si legge in una nota del Coni.

Abbagnale: “Dispiacere enorme per Tizzano, fatto tanto per nostro sport”

“Provo un dispiacere enorme e profondo per la persona, per il ruolo che occupava, per quello che ha rappresentato per il mondo del canottaggio. Una persona così giovane, sembra un paradosso. La vita ci abitua a cose che apparentemente non hanno senso ma che purtroppo avvengono”. Così a LaPresse Giuseppe Abbagnale, ex presidente della Federcanottaggio, nel ricordare Davide Tizzano, presidente della Fic dal novembre del 2024, scomparso oggi all’età di 57 anni. “Abbiamo lavorato insieme otto anni in federazione, è stato il mio vicepresidente. Aveva appena cominciato un quadriennio e adesso si rinnova un contesto elettorale che non avrei assolutamente voluto vedere”, ha aggiunto.

Abodi: “Profondo dolore per scomparsa Tizzano”

“Profondo dolore e grande tristezza per la prematura scomparsa di Davide Tizzano, con il quale ho collaborato sempre più intensamente in questi anni, non solo nel suo ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ma anche come presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Ciao Davide caro, hai lottato con dignità e tenacia contro il male, senza far mai mancare nulla al tuo impegno appassionato per lo sport. In questo momento di struggente smarrimento mi stringo in un forte abbraccio alla tua famiglia, alla comunità dello sport italiano, a partire dal canottaggio, e a quella dello sport mediterraneo”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.