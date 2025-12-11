Exclusive Padel Cup, iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano, club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte.



Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. E come accaduto nelle precedenti tappe, non mancheranno gli ex calciatori in campo: al Padel Palace si esibiranno Dario Marcolin e Cristian Brocchi. Con loro, tra gli altri, l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.



Come accaduto nelle prime tre tappe della Exclusive Padel Cup, tutto esaurito nelle iscrizioni al torneo riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Exclusive, title sponsor del torneo e carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo.



“Essere ospiti del Padel Palace di Milano per quest’ultima tappa della Exclusive Padel Cup ci riempie d’orgoglio –spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Anche questa edizione del torneo ha fatto registrare grandi numeri, e per questo non posso che ringraziare tutti i partecipanti e Intesa Sanpaolo che ci ha confermato la sua fiducia”.