Made in Italy, premiato il manager cosentino Francesco Trebisonda

Un importante riconoscimento all’eccellenza italiana è stato conferito a Francesco Trebisonda. Originario di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, Trebisonda è direttore commerciale Italia di Aon e membro del consiglio di amministrazione. Già Medaglia d’oro dall’associazione Brutium e insignito negli anni scorsi del Premio Eccellenze Manageriali del Sud e delle “Eccellenze Reali a Capri tra Cultura, Turismo, Spettacolo, Moda, Sport, Imprenditoria e Solidarietà”, è stato premiato a Roma per il suo contributo distintivo nel panorama professionale e per il valore apportato al sistema Paese.

Premio all’eccellenza italiana

La cerimonia ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 si è svolta lo scorso 15 aprile. Tuttavia, a causa di improrogabili impegni istituzionali, Trebisonda non ha potuto partecipare all’evento. Il premio gli è stato consegnato successivamente, a Roma, in un momento altrettanto significativo e partecipato. Originario di Corigliano Calabro Trebisonda ricopre il ruolo di direttore commerciale Italia di Aon Italia ed è membro del consiglio di amministrazione. Il riconoscimento gli è stato attribuito per il contributo distintivo nel suo ambito professionale e per il valore apportato al sistema Paese.



Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera Calabria, che vede emergere ancora una volta una delle sue figure di spicco a livello nazionale. Per Trebisonda si tratta dell’ennesimo traguardo in un percorso già ricco di premi e attestati, ma che assume un significato particolare per il prestigio dell’iniziativa legata al Made in Italy.

Aon Italia è la branch italiana della multinazionale Aon plc, con quartier generale a Londra e una presenza in oltre 120 Paesi. L’azienda conta più di 50mila dipendenti ed è specializzata nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, oltre che nella consulenza per le risorse umane. In Italia, Aon è presente con oltre 25 uffici e più di 1.500 dipendenti.