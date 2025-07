Lorenzo Bonicelli, sui social gli allenamenti prima delle Universiadi

Lorenzo Bonicelli, il ginnasta italiano 23enne che è ricoverato in terapia intensiva dopo un brutto incidente mentre svolgeva un esercizio agli anelli alle 32esime Universiadi estive di Essen in Germania, poche settimane fa pubblicava sui social un video degli allenamenti in vista della competizione. Nel reel, postato su Instagram con la didascalia ‘Costruisco me stesso’, si vede l’atleta allenarsi nelle varie discipline della ginnastica artistica compresi, appunto, gli anelli. Mercoledì l’azzurro, dopo essere caduto malamente sul collo al termine del suo esercizio in gara, è stato sottoposto a intervento chirurgico in Germania: al momento è in rianimazione ma non è in pericolo di vita, e completerà la successiva fase riabilitativa in Italia.