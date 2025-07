Lorenzo Bonicelli, brutta caduta agli anelli alle Universiadi di Essen: operato al collo

Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Lo scrive sul suo sito la Federginnastica. Bonicelli ha fatto una brutta caduta e ha sbattuto il collo.

Immediatamente soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI, il ventitreenne di Lecco della Ghislanzoni GAL è stato trasportato al vicino Policlinico universitario. Lo staff tecnico al seguito della missione GAM in Germania, “visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione“. “In attesa dei bollettini medici ufficiali, la FGI tutta si stringe a Lorenzo, augurandogli una pronta guarigione. Forza Bonni!” scrive ancora la Federginnastica.

Un primo bollettino è atteso nel pomeriggio, dopo gli esami diagnostici per verificare l’esito dell’operazione. Il presidente della Federazione ginnastica d’Italia (Fgi), Andrea Facci, è in costante contatto con i vertici del Cusi e Andrea Ferretti, presidente della commissione medico federale da poco istituita, è in contatto con i medici tedeschi. La famiglia dell’atleta è a Essen con lui.

Cosa sono gli esercizi di ginnastica agli anelli

Gli anelli sono l’unico attrezzo di tutta la ginnastica in cui il contatto dell’esecutore con l’attrezzo – in questo caso la presa delle mani sugli anelli – resta immutato per tutto l’esercizio. Le esecuzioni prevedono sia fasi dinamiche (in appoggio e in sospensione) sia elementi statici (è richiesta la durata di due secondi): Questi ultimi richiedono quasi sempre delle espressioni di forza notevolissime.