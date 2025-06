L'ex numero uno del Coni: "Futuro? Per un anno ho Milano-Cortina, poi vedremo"

“Io tifo per il Coni sempre e comunque, l’ho fatto con spirito di servizio e sono contento che il nostro mondo abbia voluto riconoscere il nostro lavoro, il nostro impegno e i risultati. Il futuro? Per un anno ho Milano-Cortina, poi vedremo”. Sorridente come sempre l’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò saluta l’Assemblea nazionale subito dopo il voto che ha portato Luciano Buonfiglio alla vittoria contro Luca Pancalli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata