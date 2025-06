La 41enne dello Zimbabwe è la prima donna e la prima africana a ricoprire il ruolo

La cerimonia di passaggio delle consegne, nella sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di Losanna, tra il presidente uscente Thomas Bach e la nuova presidente Kirsty Coventry. La 41enne è la prima donna e la prima persona proveniente dall’Africa a ricoprire il ruolo: entrerà ufficialmente in carica domani, martedì, dopo aver vinto con ampio margine un’elezione con sette candidati lo scorso marzo. Coventry, due volte medaglia d’oro olimpica nel nuoto per lo Zimbabwe, guiderà il Cio per i prossimi otto anni, compresi i Giochi Olimpici estivi del 2028 a Los Angeles. Bach, campione olimpico nella scherma a squadre nel 1976, lascia la carica dopo il mandato massimo di 12 anni.

