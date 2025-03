L'ex nuotatrice dello Zimbabwe al vertice del Comitato olimpico internazionale: "Onorata ed emozionata"

Kirsty Coventry è stata eletta nuovo presidente del Cio. Al termine della votazione nel corso dell’assemblea straordinaria l’ex nuotatrice 41enne succede a Thomas Bach. Di nazionalità dello Zimbabwe, Coventry è la prima donna a sedere al vertice dello sport mondiale. È membro del Comitato olimpico internazionale dal 2013 ed è stata presidente della Commissione atleti del Cio. Ex nuotatrice, ai Giochi di Atene 2004 ha vinto tre medaglie (un oro nei 200 dorso, un argento e un bronzo), mentre a Pechino 2008 ha vinto quattro medaglie (oro dei 200 dorso e tre argenti). Nel 2016 si è ritirata dal nuoto dopo la sua quinta partecipazione olimpica.

Coventry, ministro dello sport dello Zimbabwe, è il decimo presidente del Cio in 131 anni di storia, carica ottenuta dopo una delle elezioni olimpiche più aperte degli ultimi decenni. L’olimpionica ha ottenuto una sorprendente vittoria al primo turno di votazioni dei membri del Cio in una competizione tra sette candidati. Ottiene un mandato di otto anni fino al 2033. Le questioni chiave includono la gestione delle Olimpiadi attraverso sfide politiche e sportive verso i Giochi estivi del 2028 a Los Angeles e la scelta della sede per il 2036.

“Sono incredibilmente onorata ed emozionata di essere stata eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Voglio ringraziare sinceramente i miei colleghi membri per la loro fiducia e il loro sostegno. La ragazzina che ha iniziato a nuotare nello Zimbabwe tanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento”, ha detto Coventry. “Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e anche la prima africana. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello”, ha aggiunto l’olimpionica di nuoto.

