Il presidente in scadenza di mandato accompagna gli atleti: "Campioni in sport diversi"

Coni, Malagò con Buffon e Di Francisca entrano nella Hall of Fame. “Hai visto che spettacolo, tanti campioni tante medaglie in tanti sport diversi. Non so se lascio una eredità pesante, questo lo devono dire gli altri”. Raggiante e un po’ rammaricato Giovanni Malagò, presidente del Coni almeno fino al 26 giugno, accompagna gli ultimi campioni inseriti nella Hall of Fame olimpica. Tra i presenti Gianluigi Buffon, Elisa di Francisca e Francesca Piccinini. “Sono orgoglioso, veramente emozionato – confessa Gianluigi Buffon, portiere della nazionale campione del Mondo- sono sempre rimasto con i piedi per terra e questo mi ha aiutato ad andare avanti, a non soffrire il carico delle grandi sfide che ho affrontato”.

