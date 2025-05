Le parole nell'ultima conferenza stampa da presidente del Comitato olimpico

“Una cosa che non sono riuscito a fare è proteggere i comitati regionali che hanno pagato ingiustamente la scelta politica fatta sul sottoscritto – Giovanni Malagò, nell’ultima conferenza stampa da presidente del Coni– I presidenti dei comitati sono stati accumunati al ruolo del presidente del Coni nazionale quando sono assolutamente volontari, eletti tutti e autodeterminati. Io non ho chiesto la loro conferma ma che quanto meno potessero ricandidarsi. Avete mai sentito un volontario che viene eletto e che non può ricandidarsi?”.

