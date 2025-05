Giuseppe Moioli

Nato a Mandello del Lario l’8 agosto 1927, ha avuto un curriculum da canottiere azzurro di altissimo profilo

Si è spento questa mattina alle 5:20 serenamente Giuseppe Moioli, leggenda del canottaggio, era il più anziano campione olimpico italiano ancora in vita. Lo rende noto la Federazione italiana canottaggio aggiungendo che Moioli era “circondato dall’affetto di tutti coloro che gli hanno voluto bene, lo hanno stimato anzi ammirato per aver messo tutte le sue energie al servizio di una grande passione e per aver trasformato una storia personale in un mito, anzi leggenda immortale”.

Moioli il più anziano campione olimpico

Moioli, nato a Mandello del Lario l’8 agosto 1927, ha avuto un curriculum da canottiere azzurro di altissimo profilo. Campione europeo in 4 senza nel 1947 a Lucerna, oro ai Giochi Olimpici di Londra 1948, campione europeo nel 1949 ad Amsterdam e nel 1950 a Milano, nel 1954 ancora ad Amsterdam, nel 1956 a Bled; campione europeo nell’otto a Poznan 1958. Quattro presenze ai Giochi Olimpici: dopo il successo di Londra, ancora 4 senza a Helsinki 1952 (semifinale) e Melbourne 1956 (quarto posto) prima di diventare riserva a Roma 1960. Ha ricevuto numerose onorificenze nel corso della sua carriera. Tra esse, il 15 dicembre 2015, il Collare d’Oro al Merito Sportivo per l’oro di Londra 1948 e nel 2019 il Premio intitolato ad Azelio Mondini, ideatore e fondatore dell’ANAC.

Il ricordo della Federazione

“Lo ricordo a Sankt Moritz quando veniva a seguire i nostri allenamenti in quota prima delle Olimpiadi di Seoul 1988 – ricorda il Presidente federale Davide Tizzano – Il mio rapporto fraterno con Piero Poli mi aveva permesso di entrare in contatto con lui e, quindi, non ho mai dimenticato le sue parole di incoraggiamento. E’ stato un punto di riferimento per canottieri e tecnici, non solo per le sue imprese agonistiche che hanno portato in alto il Canottaggio italiano ma per la sua straordinaria umanità. Come prima iniziativa per ricordarlo, ho proposto al Consiglio Federale l’intitolazione del 4 senza Senior con una Coppa a lui dedicata in occasione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti”. Il Consiglio Federale “a nome di tutto il Canottaggio italiano, si stringe attorno alla famiglia e alla Canottieri Moto Guzzi in questo momento di tristezza, nel ricordo dello straordinaria figura di Giuseppe Moioli, punto di riferimento per numerose generazioni di canottieri”.

