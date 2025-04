foto AP/Hussein Sayed

Terzo posto per Bagnaia

Al Gp di Spagna 2025 di MotoGp Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint, sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle spalle del pilota spagnolo, leader del Mondiale, il fratello Alex Marquez su una Ducati del Team Gresini staccato di oltre 1 secondo. Terzo posto per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale, a un altro secondo. Quarto l’altro italiano Franco Morbidelli su una Ducati del Team VR46. Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, partito dalla pole position è invece caduto al secondo giro quando in curva è scivolato nell’estremo tentativo di resistere a un sorpasso di Marquez. Da quel momento, il fuoriclasse spagnolo ha preso il largo sui rivali che a loro volta sono sembrati quasi accontentarsi di fare da valletti. Nella classifica del Mondiale, Marc Marquez è al comando saldamente con 135 punti davanti al fratello Alex, secondo con 115, e a Pecco Bagnaia, terzo con 104. Domani è in programma alle 14 la gara lunga.

Marquez: “Vittoria difficile”

“Oggi è stato difficile, con questa temperatura il feeling con la moto è cambiato e ho sofferto un po’. Ma ho controllato, dico sempre che odio la sprint ma oggi sono super contento. Poi davanti a questo pubblico ti dà una energia in più”. Così Marc Marquez commenta la vittoria: per lui è la quinta gara sprint di fila vinta, la sesta in assoluto.

Bagnaia: “I Marquez vanno forte”

“E’ davvero incredibile, solo qui si può vedere un pubblico così ed è fantastico, sono contento di essere sul podio nella sprint. Ma devo lavorare e migliorare perché i fratelli Marquez stanno facendo meglio di noi, passo dopo passo ci stiamo però avvicinando”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia commenta il terzo posto nella sprint . Alex Marquez, che lo ha preceduti sul traguardo, spiega: “Non è stato semplice oggi, ieri ho avuto una brutta caduta. Ma la moto è fantastica, il pubblico mi ha spinto tanto. Sapevo di dover partire ben ed è andata così. Oggi ho cercato di essere molto concentrato, di arrivare al traguardo, domenica proveremo a lottare un pochino di più”.

Per Ducati giornata trionfale

Per Ducati comunque un’altra giornata trionfale, con ben sei moto nelle prime sei posizioni. Quarto infatti l’altro italiano Franco Morbidelli, su una Ducati del Team VR46, seguito dal rookie spagnolo Fermin Aldeguer, quinto con la Ducati del Team Gresini, e da Fabio Di Giannantonio sull’altra Ducati del Team VR46. A chiudere la top ten lo spagnolo Maverick Vinales su Ktm, Marco Bezzecchi su una Aprilia in evidente difficoltà e gli altri due spagnoli Joan Mir su Honda e Pedro Acosta su Ktm. La mattinata si era invece aperta con una qualifica sorprendente in cui Quartararo su Yamaha ha ottenuto a sorpresa la pole position con il tempo di 1’35″610. Il francese ritrova quella pole che gli mancava dal GP d’Indonesia del 2022 e la centra sulla stessa pista in cui nel 2019 conquistò la sua prima pole in top class. Alle sue spalle le due Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata