Solo ottavo Francesco Bagnaia che paga dazio nella griglia di partenza per una caduta durante le qualifiche

Marc Marquez domina nella Sprint Race in Qatar, taglia il traguardo per primo precedendo di oltre un secondo e mezzo il fratello Alex, e si prende anche la pole. Terzo posto per Franco Morbidelli, mentre di poco fuori da podio ci sono lo spagnolo Fermìn Aldeguer (quarto) e il francese Fabio Quartararo. Solo ottavo Francesco Bagnaia che paga dazio nella griglia di partenza per una caduta durante le qualifiche. Durante la Sprint riesce comunque a salire dall’11esimo all’ottavo.

“Sono molto contento, non era nei piani. Mi sto trovando bene, sto guidando anti-stile Marquez, ma in Fp2 mi sono trovato bene anche con gomma usata. Alex? Un’altra volta primo e secondo, ma qui sarà più tosto tenerlo dietro”, ha commentato Marc Marquez dopo aver ottenuto la pole. “Ho fatto un piccolo errore ma sono molto contento, ho fatto una grande lavoro oggi. E mi sento competitivo per la gara”, ha dichiarato da parte sua il fratello Alex. Morbidelli ha parlato di “una qualifica positiva, ho compiuto un passo in avanti rispetto alle precedenti gare. Sfortunatamente, ho commesso un errore nel primo settore durante il mio giro ed è stato un peccato perché il mio potenziale avrebbe potuto essere migliore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata