Aveva annunciato la scorsa settimana che non avrebbe cercato una proroga del suo mandato

A partire dal 24 giugno 2025, il presidente del Cio, Thomas Bach, non farà più parte del Comitato Olimpico Internazionale. Ad annunciarlo è stato il Cio in una nota. “Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha concordato oggi di accettare le dimissioni del Presidente del Cio Thomas Bach da Membro del Cio, con effetto dopo il 23 giugno 2025. Questo sarà il giorno del passaggio di consegne al nuovo Presidente del Cio, che sarà eletto il 20 marzo 2025 a Costa Navarino, in Grecia”. Bach aveva rassegnato le dimissioni questa settimana in seguito al suo annuncio, alla sessione del Cio a Parigi, che non avrebbe cercato una proroga della sua presidenza, nonostante le richieste in tal senso dei membri del Comitato.

President Bach to resign as an IOC Member after 23 June 2025 The IOC Executive Board has agreed to accept the resignation, effective after 23 June 2025—the day of the handover to the new IOC President, elected on 20 March 2025 in Costa Navarino, Greece.https://t.co/YqJTDsKOWt pic.twitter.com/IyIlBFPxny — IOC MEDIA (@iocmedia) February 26, 2025

Bach è stato due volte presidente del Cio

Bach è stato eletto il 10 settembre 2013 come nono presidente del Cio ed è stato poi rieletto per un secondo mandato quadriennale il 10 marzo 2021. Da atleta aveva vinto una medaglia d’oro olimpica con la sua squadra di fioretto di scherma ai Giochi di Montreal nel 1976. Nel 2006 è stato eletto presidente fondatore della Confederazione tedesca degli sport olimpici (Dosb). È stato rappresentante degli atleti all’XI Congresso Olimpico di Baden-Baden (1981) e membro fondatore della Commissione degli atleti del Cio. È stato eletto membro del Cio nel 1991, membro del Comitato esecutivo del Cio nel 1996, ed è stato vicepresidente del Cio per più di 10 anni. Ha inoltre presieduto diverse commissioni del Cio.

