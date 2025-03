Gianmarco Tamberi sarà il protagonista del nuovo spot della Regione Marche. Il campione olimpico, a margine dell’evento, ha parlato anche della sua preparazione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma soprattutto della nascita della figlia, annunciata qualche giorno fa. “Cosa c’è di più bello di ampliare la famiglia. Io e Chiara stiamo insieme da 15 anni, siamo cresciuti insieme. In casa si respira felicità e non vedo l’ora che venga al mondo questa piccola principessa”, ha detto Tamberi. “Per adesso il pensiero non va ad altro che a questo – ha proseguito Gimbo – Poi ci sono gli allenamenti e l’obiettivo che ho promesso di rincorrere. Sto lavorando ogni giorno per quello, per Los Angeles. Bisogna già fare delle scelte, tanti anni prima, perché poi porteranno quel giorno a riuscire nell’obiettivo”. Alla domanda se avessero già scelto il nome per la bimba, Tamberi ha risposto: “Abbiamo pensato a dei nomi, ma non abbiamo ancora scelto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata