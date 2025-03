Si sta presentando in questi minuti il nuovo spot della Regione Marche con Gianmarco Tamberi come protagonista. “Stiamo pianificando questo momento da mesi. Il video è davvero bellissimo, sono contento di aver dato il mio contributo per promuovere questa meravigliosa regione, le Marche”, ha detto il campione olimpico, originario delle Marche. Lo spot sarà distribuito anche sui social, piattaforme digitali e pay tv, in Italia come all’estero. Per quanto riguarda la pianificazione televisiva partirà a breve sui principali broadcaster italiani per centinaia di passaggi nei prossimi mesi: La 7, Sky, Rai a cui si aggiungono 6 golden minute in prime time su Rai 1, Mediaset e Discovery.

