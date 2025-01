“Lottate per realizzare i vostri sogni. Cercate attorno a voi persone con cui confrontarvi e impegnatevi per essere sempre la migliore versione di voi stessi. Sono stata anche io bambina e capisco le incertezze e le paure che potete provare, ma non vi scoraggiate. La ricchezza più grande che avete è ciò che vi rendi unici”.

È con queste parole che Paola Egonu, miglior pallavolista al mondo del 2024, si è rivolta alle ragazze e ai ragazzi del Punto Luce di Save the Children al quartiere Giambellino di Milano. Paola Egonu ha visitato lo spazio nel quartiere meneghino per dare il suo sostegno alle ragazze, ai ragazzi e a Save the Children nella lotta alla povertà educativa. L’emozione delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato all’incontro al Punto Luce è culminata nella chiacchierata finale dove il gruppo, passandosi un pallone da volley, alternava i commenti alle domande, alle quali l’atleta ha risposto lungamente.

