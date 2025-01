Il premio assegnato da Volleyball World, portale che nasce dalla partnership tra la Federazione internazionale (FIVB) e CVC Capital Partners

E’ Paola Egonu “la regina della pallavolo” per il 2024. La giocatrice italiana, campionessa olimpica a Parigi, è stata eletta miglior giocatrice del Mondo da Volleyball World, portale che nasce dalla partnership tra la Federazione internazionale (FIVB) e CVC Capital Partners.

“Non è sorprendente che sia stata nominata MVP sia della Nations League 2024 che dei Giochi di Parigi, due dei tanti titoli vinti nelle prestigiose competizioni nazionali e di club durante la sua straordinaria carriera. Quest’anno la stella della nazionale azzurra, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato il Team Italia ad un altro titolo di Nations League e poi ad altezze senza precedenti, con la sua prima medaglia d’oro olimpica. Bravissima, Paola!”, questa la motivazione pubblicata sui social di Volleyball World. Egonu ha preceduto nella speciale classifica la brasiliana Gabi e la statunitense Kathryn Plummer.

The Best of 2024!

#1 Paola Egonu 🇮🇹

The queen of volleyball! It came as no surprise that the opposite hitter was honored as the MVP of both the #VNL2024 and #Paris2024 – two of the many MVP titles she has earned across prestigious national team and club competitions during her… pic.twitter.com/g7rZY2WUVq

— Volleyball World (@volleyballworld) December 31, 2024