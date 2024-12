Mercoledì sera si sono svolti gli YCM Awards, con il prestigioso Trofeo UBS, che hanno riunito la grande famiglia del Club sotto la presidenza principe Alberto II di Monaco

Cala il sipario sul 2024 allo Yacht Club de Monaco. Come da tradizione, mercoledì sera si sono svolti gli YCM Awards con il prestigioso Trofeo UBS, che hanno riunito la grande famiglia del Club sotto la presidenza principe Alberto II di Monaco. Ogni anno questo evento rende omaggio alle performance sportive, accogliendo al contempo nuovi soci allo YCM.

Nel suo discorso, il sovrano ha ricordato la duplice missione dello YCM come club privato dedicato ai suoi 2.500 soci (81 nazionalità) e il suo mandato di servizio pubblico che contribuisce a “rendere Monaco la destinazione di riferimento per lo yachting, combinando innovazione e sostenibilità”. Questi valori si riflettono nell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’ che posiziona il Club come un attore chiave nella protezione degli oceani e nella promozione dell’innovazione marittima. A tal fine, il Club sta moltiplicando le iniziativecome la 12a Monaco Energy Boat Challenge (1-5 luglio 2025), che si concentrerà sull’intelligenza artificiale, o lo sviluppo del Sea Index, uno strumento di riferimento – ora applicato in 15 porti e marine nel Mediterraneo e alle Seychelles – per i proprietari per valutare le emissioni di CO2 degli yacht di oltre 24 m.

La cerimonia degli Awards premia i membri del Club che si sono distinti nelle acque di tutto il mondo. Per la prima volta, due di loro hanno raggiunto le finali dell’America’s Cup. Ineos Britannia, guidata da Sir Jim Ratcliffe, ha vinto la Louis Vuitton Cup, mentre il Defender, Emirates Team New Zealand, supportato da Matteo de Nora, ha trionfato in finale per la terza edizione consecutiva. “Il 2024 è stato un anno molto positivo per noi dal punto di vista sportivo. È stato molto speciale per l’America’s Cup, siamo molto orgogliosi dei risultati”, ha aggiunto il Segretario Generale dello YCM, Bernard D’Alessandri.

Le performance sportive sono anche sinonimo di avventure per lo YCM che supporta Boris Herrmann, impegnato nel suo secondo Vendée Globe a bordo di Malizia – Seaexplorer. L’avventura di Herrmann è uno dei primi eventi del calendario 2025 per il Club: “A febbraio, aspetteremo il risultato del Vendée Globe e a luglio tornerà l’Admirals Cup. Queste saranno le regate principali per il prossimo anno”, ha affermato D’Alessandri. Istituita nel 1957, l’Admiral’s Cup è riconosciuta in tutto il mondo della vela come la coppa del mondo non ufficiale per le regate d’altura e fa il suo ritorno dopo un’assenza di 22 anni.

Dopo aver premiato Carlo di Borbone delle Due Sicilie per la sua nona vittoria nello Smeralda 888 International Championship 2024, e Giangiacomo Serena di Lapigio, vincitore del Monegasque J/70 Championship, la cerimonia si è conclusa con la consegna degli YCM Awards-Ubs Trophy. Tra i candidati c’erano anche oost Schuijff, 1° nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship, Vladimir Prosikhin, campione del mondo RC44, Kostia Belkin, vincitore della Vele d’Epoca, Benoît de Froidmont, vice-campione europeo IMA Maxi, Graeme Peterson, vice-campione del ClubSwan50 e Massimiliano Ferruzzi, vincitore delle Grandie Regate Internazionali. Peterson ha vinto il prezioso riconoscimento, una prima volta da quando ha iniziato a navigare con i colori del club. “Mi sento molto emozionato ed è un riconoscimento inaspettato. Sono felice ed è un vero onore ricevere questo premio. Sono davvero contento per tutto l’impegno che ci abbiamo messo con la mia famiglia e il mio team”, ha detto Peterson. Tra i più giovani, Océane Schroeder è stata la vincitrice nella categoria femminile della Coupe Internationale de Printemps a La Rochelle.

