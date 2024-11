La famosa haka degli All Blacks era uno dei momenti più attesi dal pubblico accorso all’Allianz Stadium di Torino per vedere il test match tra l’Italia e la Nuova Zelanda. Ecco la suggestiva danza tipica del popolo Maori ripresa dagli spalti. Il match poi è stato vinto dai neozelandesi per 29-11.

