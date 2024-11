Una votazione nel parlamento della Nuova Zelanda è stata sospesa e due legislatori sono stati espulsi quando a causa della controversa proposta di legge che ridefinisce l’accordo di fondazione del Paese tra gli indigeni Maori e la Corona britannica. Alla domanda su come avrebbero votato i legislatori del suo partito, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke di ‘Te Pati Maori’ (‘Partito Maori’) si è alzata in piedi e ha iniziato una haka, la danza tipica del suo popolo, che ha poi coinvolto anche altri deputati e gli spettatori in tribuna. Il presidente della Camera Gerry Brownlee non è riuscito a placare la bagarre e la trasmissione in diretta dei lavori parlamentari è stata interrotta, mentre il pubblico è stato allontanato prima della ripresa del voto. Maipi-Clarke è stata sospesa dal Parlamento per un giorno e, dopo l’interruzione, il disegno di legge ha superato la prima lettura e procederà a un processo di presentazione pubblica prima di un’altra votazione.

