Il numero uno del mondo, fresco vincitore a Torino è anche il nuovo Re Mida del tennis

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2024? La domanda è ricorrente in questi giorni tra gli appassionati di tennis dopo il trionfo dell’azzurro numero 1 del mondo alle Atp Finals di Torino, sigillo a una stagione straordinaria e storica dell’altoatesino.

Jannik re Mida del tennis

Leggenda e re Mida del tennis. Finiti i giochi, partite e incontri in ambito Atp, chi azzarda a luci spente nel dare uno sguardo ai numeri e allo ‘score’ dei guadagni del ‘maestro dei maestri’ rischia di restare abbagliato. Un dato su tutti per capire la portata della sua capacità economica: a Torino sollevando il trofeo delle Nitto Atp Finals senza perdere un set nelle cinque sfide affrontate, Sinner ha guadagnato 4.881.500 dollari di montepremi, il più alto nella storia del Tour, qualcosa come 500 mila euro a set. Il tennista azzurro era arrivato al torneo con 12.032.935 dollari di guadagni stagionali, portando adesso il totale del 2024 a 16.914.435 dollari (di cui 6 ‘solo’ con il Six King Slam’ dello scorso ottobre a Riad). L’altoatesino è dunque una stella che brilla sempre più luminosa sui terreni da gioco ma anche fuori.

La gara tra gli sponsor

Dalla Nike che lo veste alla borsa Gucci che si porta fin dentro al campo, dalla rete Fastweb che impazza in tv al Caffé Lavazza con tanto di spot ‘a modo suo’, dalla pasta De Cecco, passando per il Parmigiano Reggiano e Banca Intesa, da Technogym a Isyban, Sinner tra montepremi e sponsor è il volto destinato a entrare nella storia del tennis, con le principali aziende, nazionali e internazionali, che fanno a gara per assicurarsi la sua immagine. Ambasciatore dunque del gusto ma anche della fibra veloce, Sinner è diventato un brand multifunzionale, che ha stuzzicato anche il mondo della comicità e di chi ne ha fatto una parodia come Giovanni Vernia, protagonista del personaggio della ‘Gialappa’s show’.

Prendendo in considerazione solo i tornei Atp, Sinner in carriera ha guadagnato circa 38 milioni di euro. Per quanto riguarda il suo patrimonio attuale, sommando i montepremi e gli accordi di sponsorizzazione si può stimare che si aggiri intorno ai 70-75 milioni di euro. Già nel 2023 aveva vinto tanto, il 2024 poi è andato ancora meglio. Subito la vittoria nel primo Slam stagionale, agli Australian Open, gli ha garantito un introito di quasi 2 milioni di euro. Per quanto riguarda lo US Open, invece, si parla di 3,2 milioni di euro. La verità è che ad ogni torneo (che sia 250, 500, 1000 oppure Slam) c’è la possibilità concreta di intascare in alcuni casi addirittura milioni di euro, arrivando alle fasi finali. E la carriera di Jannik è solo agli inizi. Come ha fatto sapere recentemente, Re Mida punta a giocare per altri 15 anni.

I bookie lo incoronano anche per il 2025

Anche nel 2025, per gli esperti Snai sarà Sinner il leader mondiale, un’opzione offerta a 1,70. Cala leggermente, a 1,65, la quota di una nuova doppietta Slam, sale a 7,50 il tris, con il Grande Slam offerto a 60 volte la posta. Sinner potrebbe ricominciare il 2025 a suo modo, con un nuovo successo: il bis azzurro agli Australian Open paga 2,80 su Planetwin365, in vantaggio su Carlos Alcaraz, vincitore degli altri due Slam del 2024, a 3,25, e Novak Djokovic, a secco nell’ultimo anno e visto campione a Melbourne a 4,50.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata