A Los Angeles esplode la festa per la vittoria dei Dodgers nelle World Series di baseball, ottenuta superando i rivali storici New York Yankees per 4 partite a 1. Nella notte il punto decisivo in gara 5 allo Yankee Stadium, ottenuto con il punteggio di 7-6 dopo un’epica rimonta. I tifosi dei ‘Boys in Blue’ allora si riversano per le strade della città dove vanno in scena caroselli di auto.

