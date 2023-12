La cifra sbriciola il precedente record da 426,5 milioni stabilito dall'ex compagno di squadra Trout nel 2019

“Chiedo scusa per averci messo così tanto per prendere una decisione. Ho scelto che i Los Angeles Dodgers saranno la mia prossima squadra”. Così Shohei Ohtani, il fenomeno giapponese considerato unanimemente tra i più giocatori più forti della storia del baseball, ha annunciato su Instagram la squadra per cui giocherà dal prossimo anno, mettendo fine a settimane di ipotesi e speculazioni. Il giocatore, ha dichiarato il suo agente Nez Balelo, ha firmato un contratto storico con la franchigia californiana: 700 milioni di dollari per i prossimi dieci anni. Una cifra che sbriciola il precedente record da 426,5 milioni stabilito da Mike Trout (ex compagno di squadra di Ohtani nell’altro team di Los Angeles, gli Angels) nel 2019. “Un contratto unico e storico per un giocatore unico e storico”, ha detto Balelo: Ohtani, che compirà 30 anni il prossimo 5 luglio, è infatti il primo atleta a eccellere a livello di Mlb (la lega professionistica americana) sia sul monte di lancio che nel box di battuta da quasi 100 anni. L’ultimo a riuscirci era stato il leggendario Babe Ruth. Firmando con i Dodgers, Ohtani, che ha vinto un campionato giapponese nel 2016 e a marzo ha trascinato la nazionale giapponese al titolo del mondo al World Baseball Classic, potrà provare a fare l’unica cosa che ancora manca in una carriera già straordinaria: vincere ai playoff di MLB. Nei primi sei anni della sua carriera agli Angels la sua squadra non è mai riuscita a qualificarsi alla fase finale del campionato, mentre oggi il giapponese arriva in un team che raggiunge ininterrottamente i playoff ogni anno dal 2013 ed è considerato ogni anno tra i favoriti per la vittoria finale.

