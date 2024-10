A Firenze presenti il governatore Eugenio Giani, l'atleta azzurra di paraclimbing Fiamma Cocchi e il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo

“Al via da oggi il bando per le società sportive: finanziamenti che verranno attribuiti alle società e alle federazioni. Si tratta in tutto di 3 milioni e mezzo di euro, per sostenere le attività che tengono quotidianamente”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze durante la consegna dei riconoscimenti “Pegaso per lo sport 2024”. “Ho sempre attribuito allo sport una fondamentale importanza. La Regione – ha aggiunto Giani – è stata in questi anni impegnata tantissimo nel sostenere quella che è l’attività su cui lo sport si imperna, ovvero gli impianti sportivi. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per la manutenzione degli impianti sportivi, coinvolgendo 190 dei 273 comuni della Toscana”. Il presidente Giani ha quindi consegnato i “Pegaso per lo sport 2024”, riconoscimenti a favore delle federazioni e delle associazioni sportive del territorio, legate al progetto di Toscana Sportiva che si sono “distinti per i loro successi sportivi o per il loro esempio di correttezza, rispetto, comportamento virtuoso“. Tra i premiati anche Fiamma Cocchi, atleta azzurra di paraclimbing. “Questo premio – ha detto – è totalmente inaspettato: mi darà uno stimolo ancora maggiore per il 2025. Spero che col mio esempio possa aiutare altre persone con altri tipo di disabilità ad avvicinarsi al mondo dello sport. Perché lo sport, in generale, è l’unico settore dove volontà ed emozioni si incontrano”. “Ringrazio la Regione Toscana e il presidente Giani per questa che è una giornata di grande importanza per il mondo dello sport – ha aggiunto il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo – in una Regione che rappresenta una delle prime Regioni per impegno, risultati e movimento, e per movimento intendo non solo l’attività agonistica ma mi riferisco anche alla definizione che da l’art. 33 della Costituzione che parla di attività sportiva e non di sport in particolare”.

