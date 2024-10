Il team britannico batte Luna Rossa e si qualifica per competere nell'America's Cup contro il detentore del titolo, il Team New Zealand

Esplode l’esultanza dell’equipaggio di Ineos Britannia, che si è qualificata per competere nell’America’s Cup contro il detentore del titolo, il Team New Zealand. La competizione nella finale di Louis Vuitton Cup nelle acque di Barcellona, che è stata combattuta fino all’ultimo in tutte le regate contro Luna Rossa, si è conclusa con la vittoria del team britannico 7-4.

