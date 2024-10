Per la prima volta dopo 60 anni i britannici potranno prendere parte all'America's Cup e sfidare il Team New Zealand

Finisce il sogno di Luna Rossa. L’imbarcazione italiana cede contro Ineos Britannia – con un ritardo di 17″ – nell’undicesima regata che consente agli inglesi di conquistare il trofeo della Louis Vuitton Cup.

Per la prima volta dopo 60 anni i britannici potranno prendere parte all’America’s Cup e sfidare il Team New Zealand: l’ultima volta fu nel 1964.

La gara

Ancora una volta la partenza si è rivelata decisiva. Ineos l’ha vinta, ha preso la testa della regata e non l’ha più lasciata. La barca italiana si è riportata sotto fino a 20 metri nel corso della terza bolina, ma non è bastato per effettuare il sorpasso. Il timoniere dei Ineos, Ben Ainslie (quattro ori olimpici), ha sempre virato davanti alla prua di Bruni e Spithill. Per Luna Rossa è stata la sesta partecipazione alla Louis Vuitton Cup.

Ainslie: “Aspettavamo da tempo questo momento, data storica per gli inglesi”

“E’ da un po’ di tempo che cercavamo questo momento, un momento enorme per l’Inghilterra e per il team. Ringrazio chi ha fatto un investimento economico ed emotivo. Per molti anni non c’era l’Inghilterra. Mi complimento con Luna Rossa, team incredibile con cui ci aspettavamo una battaglia dura. La sua storia parla per sè, so che è un momento duro per voi ma faccio loro i complimenti”. Così Ben Ainslie, timoniere di Ineos Britannia, dopo aver conquistato la Louis Vuitton Cup battendo in finale Luna Rossa.

