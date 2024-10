Il 29° Captains' Forum si è tenuto il 26 settembre durante il Monaco Yacht Show

Un forum per il futuro dello. Iltenutosi il 26 settembre 2024 durante il Monaco Yacht Show in occasione della Giornata mondiale marittima presso lo Yacht Club de Monaco ha riunito un centinaio di capitani in rappresentanza di una flotta di 4.200 m di lunghezza lineare. L’evento evidenzia il crescente impatto del Captains’ Club, non solo nell’affrontare le sfide attuali, ma anche nel dare forma al futuro. Il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri ha sottolineato la responsabilità condivisa di capitani e armatori nel lavorare insieme “per tracciare una rotta verso un futuro sostenibile”, ha affermato.