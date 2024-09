La famiglia ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith a 56 anni

Lutto per Jannik Sinner. E’ deceduta la zia a cui il campione altoatesino aveva dedicato un pensiero dopo la storica vittoria agli Us Open a New York. La famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith a 56 anni. “Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute”, aveva detto Sinner commosso durante la cerimonia di premiazione degli Us Open. “Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con mia zia. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l’estate insieme”, aveva raccontato Sinner. Il numero 1 del tennis mondiale è appena volato in Cina, dove prenderà parte ai due tornei di Pechino e Shanghai prima di rientrare in Europa per le Atp Finals e le finali di Coppa Davis.

