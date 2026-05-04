La Lazio espugna lo Zini di Cremona vincendo per 2-1 in rimonta sui grigiorossi. Al vantaggio di Bonazzoli al 29′, risponde nella ripresa prima Isaksen al 53′ e poi Noslin al 92′. Per la Cremonese, uscita tra i fischi del suo pubblico, diventa decisiva la prossima sfida con il Pisa per riavvicinare il Lecce e sperare nella salvezza.
Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: i biancocelesti inguaiano i grigiorossi
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Lombardi in vantaggio e poi rimontati: ora sono terzultimi a-4 dal Lecce. Decide Noslin