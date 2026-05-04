Home > Calcio > Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona Champions

Netta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all’Olimpico, pratica chiusa dagli uomini di Gasperini già nel primo tempo con i gol di Mancini al 13′, Wesley al 17′ e di Hermoso al 34′; chiude il tabellino dei marcatori Pisilli al 58′. Con i 3 punti di stasera la Roma sorpassa il Como e si porta al quinto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Juventus che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League, e a -3 dal Milan terzo. La Fiorentina resta invece 16esima a 37 punti, a +9 sulla Cremonese terz’ultima: basterà comunque un solo punto ai viola nelle ultime tre giornate di campionato per assicurarsi la salvezza matematica.