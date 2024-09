Il presidente del Coni ospite dell'Abruzzo Economy Summit a Pescara

“Finalmente con un po’ di ritardo anche nel nostro Paese si è risvegliata l’intenzione di rendersi conto che il mondo dello sport non è solo rappresentato dalla prestazione, dall’atleta e dall’organizzazione della manifestazione, ma anche e soprattutto da tutto quello che sono i risvolti di carattere economico, per non dire sociale. E oggi non esiste una multinazionale nel mondo che non tiene conto dell’aspetto della sostenibilità. La sostenibilità, che è molto legata al nostro mondo, è di vario genere: può essere economica, può essere ecologica, può essere di carattere sociale. Soprattutto è legata anche a quello che rappresenta l’aspetto del valore sociale che il nostro mondo e il terzo settore, di cui facciamo parte, rappresentano”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite dell’Abruzzo Economy Summit a Pescara.

