Il presidente del Coni alla presentazione del nuovo coach della Nazionale Jalonen

“Abbiamo una grande opportunità, negli sport di squadra chi ospita le Olimpiadi ha di diritto la possibilità di giocare, bisogna quindi onorare al meglio questo onore che abbiamo. Lo facciamo iniziando un anno e mezzo prima iniziando un percorso che ci premetta di fare la migliore figura possibile. Deve servire a proiettare e consolidare una squadra italiana post Milano-Cortina 2026, Jukka non sarà solo l’allenatore della prima squadra, ma il coordinatore di tutte le nazionali”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni e Fondazione Milano Cortina 2026, a margine della presentazione del nuovo head coach della Nazionale italiana di Hockey, Jukka Jalonen. “Se non riusciamo ad ampliare la cultura sportiva del Paese -continua Malagò- ospitando le olimpiadi, con l’Italia che gioca, con un allenatore del genere, avremo fallito. Sono sicuro che avremo il sold out, arriveranno da tutte le parti del mondo e noi ci saremo”.

