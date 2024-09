Il tennista alla presentazione come Ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

“Sono orgoglioso di rappresentare la passione per queste straordinarie discipline e il desiderio di contribuire alla riuscita di un evento unico”. Queste le parole di Jannik Sinner, Ambassador del programma Team26, con un passato anche da giovanissima promessa nello sci. “In tutti i più grandi appuntamenti sportivi i volontari hanno l’opportunità di rendere indimenticabile l’esperienza di noi atleti. Lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita, in particolare gli sport invernali. Ho imparato a sciare quando ero solo un bambino – ha raccontato durante la presentazione del programma volontarie e volontari dei Giochi Olimpici – e da allora, l’adrenalina delle discese e il fascino delle montagne innevate mi accompagnano ogni inverno”. “Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si terranno in luoghi per me molto speciali e non vedo l’ora di assistere alle gare delle campionesse e dei campioni che arriveranno in Italia da tutte le parti del mondo”, ha concluso Sinner.

