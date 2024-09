Il presidente Fisg alla presentazione del nuovo coach della Nazionale

“Penso che sia lo stimolo più grande che si possa dare a un atleta. Con le Olimpiadi avremo i migliori campioni del mondo che sono entusiasti all’idea di giocare a hockey e di partecipare a un’Olimpiade a Milano”. Lo Andrea Gios Presidente Fisg (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) a margine della presentazione del nuovo commissario tecnico della nazionale di hockey Jukka Jalonen. “Avremo squadre competitive dei veri e propri dream team non uno ma cinque o sei. L’idea di scendere in campo con atleti di questo livello penso sia entusiasmante per tutti. Il fatto di avere accanto un allenatore come Jukka Jalonen con grande esperienza che ha dimostrato in passato di avere la capacità di rendere competitive squadre non composte da star assolute è qualcosa di stimolante per noi dirigenti ma anche per i nostri atleti. Noi ci crediamo e siamo convinti che Jukka sia la persona giusta per portare professionalità visione tattica e la capacità di credere in sé stessi. La sua storia lo dimostra. Ha vinto le Olimpiadi pur non avendo giocatori di altissimo livello come altri competitor. Nell’ultimo mondiale ha fatto una cosa straordinaria con una squadra non così competitiva. Le sue capacità sono davvero notevoli. Abbiamo messo insieme un gruppo di allenatori italiani su cui riponiamo grande fiducia e che possono aiutarci a crescere ulteriormente”.

