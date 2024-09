L'azzurra potrà giocare per il bronzo

Si ferma in semifinale il sogno della medaglia d’oro per Bebe Vio Grandis nella scherma, fioretto categoria B, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra potrà però giocare per il bronzo, dopo aver battuto ai ripescaggi la cinese Su Kang 15-7. La finalina della due volte campionessa paralimpica è prevista al Grand Palais per le 18:30.

