Il portabandiera Luca Mazzone è medaglia d'argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada

Fabrizio Cornegliani ha vinto la medaglia d’oro nel nel crono su strada H1 delle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha chiuso il 34’50″45 davanti al belga Maxime Hordies staccato di 20″. Bronzo al sudafricano Nicolas Pieter du Preez stacccato di 1’16”.

ORO ORO ORO ORO ORO OROOOOOOO! Rischiamo di arrivare a sera senza voce… Grande Fabrizio Cornegliani con un preziosissimo ORO nel crono su strada H1 Foto Pagliaricci/CIP pic.twitter.com/77h9FNf347 — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) September 4, 2024

Il 55enne Cornegliani ha dominato la gara sul circuito di Clichy-sous-bois, lasciandosi alle spalle tutti gli avversari più temibili. Cornegliani, alla sua seconda partecipazione ai Giochi, si laurea così campione paralimpico dopo l’argento già conquistato a Tokyo 2020.

Ciclismo, Mazzone medaglia d’argento in crono individuale H2

Luca Mazzone è medaglia d’argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. L’azzurro, portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura, ha concluso la gara in 25:18.83, alle spalle dello spagnolo Sergio Garrote Munoz, oro in 24:33.71, e davanti al francese Florian Jouanny, bronzo in 25:19.29. Mazzone, campione paralimpico a Rio 2016, ha così confermato l’argento ottenuto a Tokyo, conquistando la sua settima medaglia ai Giochi.

