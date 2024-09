Nel weekend del 7 e 8 settembre

A Milano torna la decima edizione di Expo per lo Sport, un week end quello di sabato 7 e domenica 8 settembre, in cui migliaia di bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, avranno la possibilità di praticare sport promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. Sono oltre 30 le società sportive che prenderanno parte a Expo per lo sport 2024, distribuite all’interno della maxi area sportiva da 13.000 metri quadrati allestita tra Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone.

“Festeggiamo insieme la decima edizione di Expo per lo Sport, una manifestazione in cui il Comune di Milano ha creduto dall’inizio” – ha detto Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune -. “Condividiamo l’obiettivo di favorire la pratica sportiva dei giovanissimi e creare una vera cultura dello sport che li possa aiutare a crescere“.

“Expo per lo Sport, giunto alla sua decima edizione, si conferma un appuntamento fisso per i milanesi, apprezzato per il suo valore e la sua capacità di coinvolgere cittadini di tutte le età” – sottolinea Nicola Schena, organizzatore della manifestazione -. “Milano è una città che vive di sport, e Expo ne è diventato un punto di riferimento; Dal centro alla periferia, attraverso strade, quartieri e parchi, l’evento offre a tutti l’opportunità di scoprire nuove discipline sportive, grazie alla collaborazione di numerose associazioni e realtà del territorio.

Grazie al progetto Piazze Aperte, anche i quartieri più periferici sono coinvolti, garantendo a tutti l’accesso allo sport. Non solo divertimento, ma anche formazione: Expo per lo Sport, in rinnovata e solida collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca e le università milanesi, promuove anche un approccio consapevole all’attività fisica e al mondo sportivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata