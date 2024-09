Dopo le Olimpiadi il fiume funesta anche le gara paralimpiche

Dopo aver funestato le Olimpiadi il maltempo e la Senna inquinata condizionano anche le Paralimpiadi di Parigi 2024. A causa delle avverse condizioni meteo, infatti, sono state rinviate a domani le gare di triathlon. Come si legge in una nota di World Triathlon: “Gli ultimi test mostrano una diminuzione della qualità dell’acqua nel fiume a seguito degli episodi di pioggia degli ultimi due giorni. Di conseguenza, la qualità dell’acqua nella sede della gara domenica 1 settembre non è adatta al nuoto e supera la soglia stabilita dal World Triathlon. È stato deciso di programmare tutte le 11 medaglie di triathlon paralimpico il 2 settembre. Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti e con queste condizioni, gli eventi di triathlon paralimpico non possono svolgersi oggi”.

