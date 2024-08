Bagno di folla a Genova per la campionessa olimpica, medaglia d'oro alla trave

La campionessa olimpica Alice D’Amato si gode il bagno di folla a Genova mentre la città, insieme alle autorità, il mondo dello sport, compagne e ragazzi della società Andrea D’Oria dov’è cresciuta e di altri gruppi sportivi cittadini la festeggiano e celebrano un successo italiano senza precedenti. Medaglia d’oro il 5 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024, prima ginnasta italiana a laurearsi campionessa olimpica per l’esercizio alla trave, Alice è arrivata sul palco della sua città natale insieme alla sorella gemella Asia, in recupero da un infortunio e che per questo non ha potuto partecipare alle Olimpiadi. “Per raggiungere gli obiettivi bisogna soffrire, ma poi dalle vittorie e dalle sconfitte si può imparare molto”, sottolinea Alice.

