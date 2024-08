L'annuncio del presidente del Cip Pancalli

Anche la premier Giorgia Meloni sarà presente a Parigi per assistere alle Paralimpiadi al via il 28 agosto. Lo annuncia a LaPresse il presidente del Cip, Luca Pancalli. E’ già prevista la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che assisterà alla cerimonia di apertura. “Sono molto orgoglioso di una rete televisiva paralimpica (Raidue, ndr). Dopo 24 anni di impegno come dirigente in questo mondo, ho pensato solo a costruirla. Vedere tutto questo, che il nostro presidente della Repubblica sarà presente, sapere che verranno il presidente del Consiglio, i ministri Abodi e Locatelli, e l’attenzione che abbiamo generato neanche nei media, per me è una grande soddisfazione. Sembra tutto scontato ma per chi ha i capelli bianchi non lo è per nulla, ce lo siamo presi con caparbietà, lavorando seriamente. Sono contento del livello di coinvolgiemnto che siamo riusciti a creare”, ha detto Pancalli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata