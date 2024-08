Il capo ufficio stampa della presidente del Consiglio: "Non è un concorrente del Grande Fratello"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esce dai radar dopo le vacanze a Ceglie Messapica in Puglia per passare la fine di agosto in una località top secret. Cronisti e politica si interrogano su dove sia, e lo staff della premier esprime la sua irritazione per questa attenzione mediatica. “È in Italia e ovviamente sempre reperibile per i propri compiti o eventuali necessità di carattere istituzionale, ma questo non significa che debba comunicare pubblicamente in dettaglio i propri spostamenti, quasi si trovasse in regime di libertà vigilata o fosse un concorrente del Grande fratello”, afferma il capo ufficio stampa di Meloni, Fabrizio Alfano. “In quest’estate di appassionanti notizie sul menù quotidiano del presidente del Consiglio, la pretesa di comunicarne ogni istante sta evidentemente assumendo contorni surreali: a quanto risulta il ruolo di capo del governo non prevede ancora il braccialetto elettronico“, conclude in maniera ironica.

