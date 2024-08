Il tennista serbo: "In situazioni del genere come PTPA stiamo spingendo per avere protocolli equi e chiari, approcci standardizzati"

“In situazioni del genere come PTPA stiamo spingendo per avere protocolli equi e chiari, approcci standardizzati. Capisco la frustrazione dei giocatori perché ogni situazione viene affrontata diversamente. Da quello che ho capito, il caso di Sinner è stato reso pubblico quando è stato archiviato. Ma dal momento in cui la notizia è stata comunicata a lui e al suo team sono passati cinque, sei mesi. Ci sono tanti problemi nel sistema. Mancano protocolli chiari e standardizzati. Posso capire i sentimenti di giocatori che si chiedono se siano stati trattati nello stesso modo”. Così Novak Djokovic è intervenuto sulla positività al Clostebol e l’assoluzione di Jannik Sinner, nel corso di una conferenza stampa in vista degli Us Open a New York. “Sono proprio questioni come queste le ragioni per cui abbiamo fondato la PTPA. Al centro della nostra associazione ci sono i giocatori, i loro diritti. Ci assicuriamo di coprire ogni aspetto per cui i tennisti possano vivere nel circuito e della loro attività. Stiamo discutendo su molti temi, ci stiamo lavorando come PTPA che pure non è stata ancora riconosciuta come avremmo voluto nel mondo del tennis”, ha aggiunto il serbo.

Djokovic ha anche un invito per le organizzazioni che governano il tennis. “Spero che possano imparare da questo caso e sviluppare un approccio migliore per il futuro. Credo che debba esserci un cambiamento collettivo. Tanti giocatori, non serve che faccia i nomi, hanno avuto casi abbastanza simili ma esiti diversi – ha dichiarato – e c’è da chiedersi se sia una questione di fondi a disposizione, se dipende dalla possibilità di un giocatore di pagare tanti soldi per ingaggiare uno studio legale che possa rappresentarlo in maniera più efficiente. Non lo so”. “E’ così? Penso che dovremmo indagare tutti più a fondo sulla questione, comprendere il sistema e come fare per standardizzare tutto in modo che ogni giocatore, indipendentemente dalla classifica, dalla stroria, dallo status, possa essere trattato allo stesso modo”, ha concluso Djokovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata