Anche quello del 2 luglio scorso era stato rimandato per pioggia

Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa delle avverse condizioni meteo. L’esposizione della bandiera verde a una delle trifore di Palazzo Pubblico in Piazza del Campo è stato il segnale dello spostamento. Quello del 16 agosto, il Palio dell’Assunta, è il secondo dell’anno. Anche quello del 2 luglio scorso era stato rimandato per pioggia.

Venerdì si farà un tentativo per provare a far scattare la carriera anche se le previsioni meteo non sembrano promettere nulla di buono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata