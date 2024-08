Il presidente del comitato olimpico nazionale: "Egonu? Italia non è razzista ma una minoranza ci fa vergognare "

“Lo sport senza la politica non va da nessuna parte. Ha bisogno della politica, basti pensare agli investimenti, agli impianti e agli aspetti sociali”. Così Giovanni Malagò che, intervistato a Morning News, aggiunge “la politica però, nell’occuparsi dello sport, non deve commettere, nei suoi stessi interessi, l’errore di occupare lo sport“.

“Una follia sotto ogni punto di vista. Non serve spendere altre parole” le parole del presidente del Coni in merito alla vicenda del murale di Paola Egonu vandalizzato. “Credo che il nostro non sia un paese razzista – aggiunge – ma c’è una minoranza che ci fa vergognare moltissimo per quello che fa“.

