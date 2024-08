Il ct della Nazionale dell'Italvolley rientra a Milano dopo l'oro conquistato alle Olimpiadi

“È bellissimo! Anzi, oggi ci rendiamo conto ancora di più quello che avevamo fatto ieri, perché ieri era come essere una nuvola ma dopo una dormita ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cosa veramente importante”. Julio Velasco, il ct della nazionale femminile di pallavolo, reduce da un oro alle olimpiadi di Parigi 2024, affronta i cronisti dopo essere sbarcato all’aeroporto di Milano Linate dal volo che ha portato tutta la squadra in Italia. “L’ho detto in tempi non sospetti. Quando mi hanno chiesto che pensavo di queste ragazze, ho detto una sola parola: fantastiche! L’hanno prossimo c’è il campionato del mondo. Io ho sempre detto che una medaglia d’oro al campionato del mondo non è meno di una all’Olimpiade. Quello che ha l’Olimpiade è una ripercussione mediatica molto più grande”, ha proseguito il mister. Incalzato poi dai cronisti sulle voci un suo addio al volley, Velasco ha risposto: “Non ho detto che me ne vado, ho detto che ci penserò perché non ho più 40 anni e dopo aver vinto una cosa così, ci penso un attimo”. Velasco non commenta le interferenze della politica sulle Olimpiadi e su alcune delle sue pallavoliste: “Non ho letto nulla ma noi viviamo un momento in cui la gente, anche quando non sa di cosa si tratta, ha sempre un opinione o bianca o nera. Che sia un balletto o lo sport, subito dopo tutti hanno una posizione chiara e assoluta. Questo è un mondo che non mi appartiene”, ha concluso.

