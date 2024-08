Due imitatori travestiti dall'ex presidente Usa e dal leader nordcoreano alla cerimonia di chiusura

I sosia di Donald Trump e Kim Jong-un si presentano davanti allo Stade de France, dove si svolge la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi. Si tratta di due imitatori, travestiti come l’ex presidente Usa e il leader della Corea del Nord. “Come faremo a portare a casa tutte le medaglie, siamo così grandi, gli Stati Uniti”, si chiede il finto candidato repubblicano alle presidenziali Usa. “Penso che le fonderemo e le metteremo nel mio forziere elettorale”, aggiunge il comico. Il finto Kim Jong-un porta con sé invece un pupazzo di Winnie The Poo: “Non ho potuto portare Xi Jinping con me così abbiamo portato una sua rappresentazione, Winnie the Pooh”, dice scherzando.

